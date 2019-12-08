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Помощник президента США подтвердил возможность встречи Лаврова и Трампа

Как сообщил Роберт О'Брайен, в случае встречи президент США и глава МИД РФ "обсудят в целом тему контроля над вооружениями"
Помощник президента США Роберт О'Брайен AP Photo/Aijaz Rahi
Описание
Помощник президента США Роберт О'Брайен
© AP Photo/Aijaz Rahi

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен подтвердил возможность встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ходе его визита в Вашингтон с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в воскресенье телеканалу CBS.

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"Я думаю, что есть возможность того, что это произойдет. Мы работаем над этим", - сказал он.

По словам О'Брайена, встреча Трампа и Лаврова отвечала бы принципам взаимности. "Когда госсекретарь США [Майкл] Помпео был в России, [президент России Владимир] Путин встречался с ним", - подчеркнул помощник президента США. "Так что, исходя из принципа взаимности, мы рассматриваем такой вариант. Но мы также рассматриваем и другие варианты. Посмотрим, сможем ли мы так сделать", - добавил он.

О'Брайен сообщил также, что в случае встречи Трамп и Лавров "обсудят в целом тему контроля над вооружениями".

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на представителей администрации США сообщила о том, что Помпео намерен обсудить с Лавровым 10 декабря в Вашингтоне двусторонние отношения, контроль над вооружениями, ситуацию в Сирии и на Украине. О возможности встречи Лаврова с Трампом изданию известно не было.

Последний раз глава МИД РФ посещал Вашингтон в 2017 году и был принят тогда президентом США Дональдом Трампом. 5 декабря в МИД РФ подтвердили ТАСС, что возможность визита Лаврова в Вашингтон 10 декабря прорабатывается.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичУкраинаСШАСирияРоссияТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
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