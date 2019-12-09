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Ситуация на Корейском полуострове

В Токио заявили, что внимательно следят за испытаниями на ракетном полигоне в КНДР

В японском правительстве также сообщили, что считают важным скорейшее выполнение договоренностей между лидерами США и Северной Кореи, направленных на полную денуклеаризацию Корейского полуострова

ТОКИО, 9 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии тщательно следит за развитием событий в связи со сделанным в воскресенье в КНДР объявлением о том, что на ракетном полигоне Сохэ на северо-западе страны были проведены некие важные успешные испытания стратегического значения. Об этом в понедельник заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Мы прилагаем все силы к сбору и анализу информации об этих испытаниях, - сказал он. - При этом правительство Японии считает важным скорейшее выполнение договоренностей между лидерами США и Северной Кореи, направленных на полную денуклеаризацию Корейского полуострова".

В воскресенье Пхеньян сообщил, что 7 декабря провел успешные испытания на ракетном полигоне Сохэ в районе Тончхан-ни. Их результаты, подчеркнуло информационное агентство ЦТАК, окажут в ближайшем будущем существенное влияние на изменение стратегических позиций КНДР. При этом агентство не уточнило, о каких именно испытаниях идет речь.

6 декабря американский телеканал CNN выступил с утверждением, что власти КНДР готовятся к возобновлению испытаний ракетных двигателей на полигоне Сохэ. По мнению экспертов, это может быть частью подготовки к новому запуску межконтинентальной баллистической ракеты.

Теги
ЯпонияСШАКНДРСитуация на Корейском полуострове
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