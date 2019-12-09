Источник: отдельная встреча Путина с Зеленским планируется после переговоров "четверки"

МОСКВА/ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Отдельная двусторонняя встреча президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - запланирована в Елисейском дворце в понедельник после завершения переговоров лидеров в "нормандском формате" (Германия, Россия, Франция, Украина). Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к организации саммита в Париже.

"Встреча Путина с Зеленским планируется в Елисейском дворце после завершения встречи в "нормандском формате" и совместной пресс-конференции четырех лидеров", - сказал собеседник агентства. По его словам, отдельные встречи Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель планируются до начала заседания в формате "четверки".

На встречу четырех лидеров в "нормандском формате" предварительно отводится 2,5 часа, сказал источник.

Пресс-служба Кремля пока не ответила на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию. В свою очередь, представитель пресс-службы Елисейского дворца сообщил ТАСС, что администрация президента Франции не располагает информацией о встрече Путина и Зеленского и "этот вопрос следует адресовать пресс-службам двух стран".

Двусторонняя тематика

Для Путина и Зеленского, возглавившего украинское государство в мае текущего года, это будет первая личная встреча, ранее лидеры четырежды говорили по телефону - в июле, августе, сентябре и ноябре. Как ожидается, с президентом Украины в двустороннем формате российский лидер может обсудить разные вопросы, в том числе проблемные аспекты газовых переговоров двух стран.

Темой беседы тет-а-тет президента РФ с французским коллегой может стать, помимо прочего, вопрос о неразмещении в Европе ракет средней и меньшей дальности - ранее Макрон ответил на послание Путина, содержащее соответствующий призыв, и выразил готовность к диалогу на этот счет. В свою очередь, встреча Путина с Меркель пройдет на фоне высылки Берлином в начале декабря двух российских дипломатов из-за недостаточного, по мнению германской стороны, сотрудничества властей РФ по делу об убийстве гражданина Грузии в столице ФРГ летом этого года. По мнению самой Меркель, данный случай не повлияет на саммит в "нормандском формате", но является "событием" с точки зрения двусторонних отношений с Россией.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Последняя встреча "четверки" состоялась в октябре 2016 года. Перерыв между саммитами затянулся из-за того, что Киев не выполнял договоренности, достигнутые в ходе предыдущих встреч лидеров.