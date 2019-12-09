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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

В Иране считают, что РФ не откажется от сотрудничества в ядерной сфере из-за санкций США

Москва продолжает участвовать в строительстве энергоблоков на АЭС "Бушер", рассказал официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди

ТЕГЕРАН, 9 декабря. /ТАСС/. Иран полагает, что Россия продолжит взаимодействовать с ним в работе на атомном объекте в Фордо, несмотря на восстановление санкций со стороны США. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

"Мы считаем, что Россия, несмотря на отмену исключений по санкциям США, не оставит работу [над проектом]", - цитирует его агентство ISNA. Камальванди отметил, что Москва "продолжает участвовать в строительстве второго и третьего энергоблоков на АЭС "Бушер".

По его словам, "Иран с технической точки зрения готов в дальнейшем вести работу, связанную со стабильными изотопами, и без России". "Конечно, с политической точки зрения будет лучше, если Москва продолжит сотрудничество с нами", - добавил представитель ОАЭИ.

6 ноября Иран в рамках очередного этапа сокращения своих добровольных обязательств по ядерной сделке начал закачивать газ в центрифуги на объекте в Фордо. В связи с этим США объявили о восстановлении с 15 декабря санкций в отношении данного объекта. На этом фоне 5 декабря компания "ТВЭЛ" (входит в госкорпорацию "Росатом") проинформировала Тегеран о приостановке работы над проектом модификации двух каскадов газовых центрифуг в Фордо для производства стабильных изотопов в медицинских целях.

6 декабря заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва полностью реализует приостановленный на данный момент проект модернизации объекта в Фордо. При этом он отметил, что России потребуется время на то, чтобы отреагировать на новые обстоятельства - подачу Ираном газа на центрифуги в Фордо и введение США с 15 декабря новых санкций в отношении этого объекта.

Теги
СШАИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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