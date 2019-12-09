{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Онлайн

Пресс-конференция "нормандской четверки". Видеотрансляция

Лидеры России, Украины, Германии и Франции отвечают на вопросы после переговоров

ТАСС/Ruptly

Лидеры "нормандского формата" (Россия, Украина, Германия, Франция) Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. 

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущая встреча "четверки" состоялась в октябре 2016 года. 

Новые сообщения ↑
Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичУкраинаГерманияРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльЗеленский, Владимир АлександровичСаммит "нормандской четверки" в Париже
Реклама на ТАСС
Саммит "нормандской четверки" в Париже
Зеленский: обмен пленными в Донбассе состоится до Нового года
Комплексное решение всех проблем в Донбассе невозможно без обеспечения безопасности, отметил президент Украины.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС