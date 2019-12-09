Пресс-конференция "нормандской четверки". Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Лидеры "нормандского формата" (Россия, Украина, Германия, Франция) Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущая встреча "четверки" состоялась в октябре 2016 года.