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Представитель КНДР назвал Трампа нетерпеливым и старым

Ким Ён Чхоль добавил, что глава Белого дома многого не знает о КНДР

ТАСС, 9 декабря. Председатель Комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоль назвал президента США Дональда Трампа старым и нетерпеливым. Об этом сообщило в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Сейчас можно увидеть, что Дональд Трамп - старый и нетерпеливый человек, - заявил Ким Ён Чхоль. Он добавил, что "Трамп многого не знает о КНДР, и ее гражданам уже больше нечего терять". "Если США не проявят смелости и мудрости, то с течением времени Соединенные Штаты столкнутся с печальной реальностью, которая представляет усиливающуюся угрозу для безопасности Вашингтона, - сказал председатель комитета. - Конец года приближается".

"Несмотря на наше предупреждение 5 декабря, неуместные и опасные высказывания со стороны американского лидера не прекратились. Если он продолжит в том же духе, я думаю, что мнение председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына об американском президенте изменится", - сообщил Ким Ён Чхоль. Он подчеркнул, что Ким Чен Ын не позволяет себе крайностей в высказываниях в адрес Трампа. При этом председатель комитета назвал хозяина Белого дома "старым и нетерпеливым человеком".

Это заявление стало реакцией на высказывания главы американской администрации. 7 декабря Трамп на встрече с журналистами выразил надежду на то, что КНДР не будет вмешиваться в предстоящую президентскую гонку в США. Однако на следующий день он написал на своей странице в Twitter, что "Ким Чен Ын может потерять все, если предпримет враждебные действия".

Ранее Пхеньян неоднократно выступал с призывами к Вашингтону урегулировать отношения между двумя странами до конца 2019 года. В сентябре Трамп заявил, что планирует встретиться с Ким Чен Ыном до конца этого года. Первый саммит США и КНДР прошел в июне 2018 года в Сингапуре, второй - в Ханое в феврале 2019 года. Он закончился безрезультатно. Лидеры двух государств провели также короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня 2019 года.

Теги
КНДРРоссияКим Чен ЫнТрамп, Дональд
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