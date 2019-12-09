Все стороны переговоров по Сирии в Нур-Султане подтвердили участие во встрече в декабре

НУР-СУЛТАН, 9 декабря. /ТАСС/. Все стороны международной встречи по урегулированию ситуации в Сирии подтвердили свое участие в переговорах в Нур-Султане 10-11 декабря. Об этом сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

"Все стороны астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в переговорах и уже начали прибывать в нашу столицу", - сказал он. По словам дипломата, в их число входят делегации государств - гарантов - России, Турции и Ирана, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции.

"Делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турция будет представлена на уровне заместителя главы внешнеполитического ведомства Седата Онала. Иранская делегация примет участие во главе со старшим помощником министра иностранных дел страны по политическим вопросам Али Асгаром Хаджи", - уточнил Смадияров.

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен возглавит делегацию международной организации на международной встрече по урегулированию ситуации в Сирии в декабре. "В качестве наблюдателей во встрече примут участие делегация ООН под руководством спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена", - сказал Смадияров.

За день до начала мероприятия представители стран - гарантов намерены провести двусторонние и трехсторонние консультации на уровне экспертов. Пленарное заседание с участием всех сторон запланировано на 11 декабря.

10-11 декабря в Нур-Султане пройдет очередная 14-я международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате. В ней планируется участие делегаций стран - гарантов - Ирана, России и Турции, - правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей примут участие высокие представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака.