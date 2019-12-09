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Саммит "нормандской четверки" в Париже

В МИД Германии сообщили, что "формула Штайнмайера" станет одной из тем на саммите в Париже

Представитель ведомства Мария Адебар уточнила, что саммит начинается в скором времени и она не считает нужным сейчас вдаваться в подробности по этой теме

БЕРЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Участники саммита в "нормандском формате", которые соберутся в Париже для переговоров по Украине, как ожидается, обсудят и "формулу Штайнмайера". Об этом заявила в понедельник журналистам представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Это будет частью переговоров в Париже", - сказала она. "Была договоренность о "формуле Штайнмайера", и с тех пор есть вопрос, как это в письменном виде закрепить на бумаге и что именно в каком порядке там нужно делать", - отметила представитель МИД. Адебар уточнила, что саммит начинается в скором времени и она не считает нужным сейчас вдаваться в подробности по этой теме.

Формула, названная по имени предложившего ее бывшего главы МИД, а ныне президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, определяет механизм введения на Украине в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Саммит "нормандской четверки", посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, состоится в понедельник в Париже. В нем примут участие президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Теги
УкраинаГерманияСаммит "нормандской четверки" в Париже
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