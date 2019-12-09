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Судья по делу экс-президента Армении Кочаряна взял самоотвод

Ранее прокурор заявил, что у судьи "пристрастное отношение к данному уголовному делу"

ЕРЕВАН, 9 декабря. /ТАСС/. Судья Апелляционного суда Армении Мхитар Папоян, рассматривавший жалобу защиты экс-президента Роберта Кочаряна на решение суда общей юрисдикции о невозможности изменить ему меру пресечения на залог, в понедельник принял решение удовлетворить ходатайство надзорного прокурора о самоотводе. Заседание суда транслировали местные информационные порталы.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство прокурора о самоотводе судьи и взять самоотвод", - отметил Папоян.

Ранее надзорный прокурор по делу Кочаряна представил ходатайство о самоотводе судьи Папояна, подчеркнув, что "у него пристрастное отношение к данному уголовному делу".

Адвокат Кочаряна Арам Орбелян отметил журналистам, что после получения постановления суда защита рассмотрит вопрос о привлечении судьи Папояна к дисциплинарной ответственности. "Суд должен не только принимать справедливые решения, но и не избегать осуществления правосудия", - заявил он и подчеркнул, что судьи по делу Кочаряна подвергаются беспрецедентному давлению со стороны властей.

Суд общей юрисдикции Еревана на заседании 7 ноября принял решение отклонить ходатайство адвокатов Кочаряна об освобождении их подзащитного под залог и оставить экс-главу страны под арестом.

Судебный процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года, по которому проходят Кочарян, бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший министр обороны Армении Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября в суде общей юрисдикции Еревана.

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