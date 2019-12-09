Глава МИД ФРГ не видит причин для снятия санкций с России

БЕРЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что в настоящее время нет условий для снятия европейских санкций с РФ. Слова Мааса приводит в понедельник внешнеполитическое ведомство ФРГ на своей странице в Twitter.

"В настоящий момент нет причин менять санкционный режим ЕС", - приводятся в сообщении слова Мааса. По мнению министра, "ключом к улучшению отношений ЕС и России" мог бы стать российский вклад в урегулирование конфликта на Украине, поскольку "люди на востоке Украины уже слишком давно ждут мира".

Ранее аналогичную точку зрения в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung высказывал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.