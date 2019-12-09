Экс-глава МИД Австрии назвала Путина "джентльменом старой школы"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС рассказала о танце с президентом России Владимиром Путиным на церемонии своего бракосочетания, назвав российского лидера "джентльменом старой школы".

"Президент Путин - джентльмен старой школы. У него есть особенные манеры, которых нам сегодня не хватает, в том числе в Центральной Европе. Он танцевал очень хорошо, он сделал этот красивый джентльменский жест, чтобы поблагодарить леди, которой была я", - сказала она.

"Это такие маленькие вещи, которые привносят что-то новое в жизнь <...> В Германии, Австрии такие вещи, к сожалению, потеряны", - добавила экс-глава австрийского МИД.

Кнайсль представила в понедельник в Москве перевод на русский язык своей книги "Принц Евгений. От безвестности к европейскому признанию" о жизни принца Евгения Савойского, одного из самых известных полководцев начала XVIII века. Мероприятие прошло в ГМИИ им. А. С. Пушкина.

18 августа 2018 года Путин посетил церемонию бракосочетания Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера в австрийской земле Штирия. Президент России подарил молодоженам картину, масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор.