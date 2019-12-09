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ЕС создаст санкционный режим, аналогичный "акту Магнитского"

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что по этому решению в Евросоюзе есть "прочный консенсус"
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

БРЮССЕЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Евросоюз начинает работу по созданию санкционного режима в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в США. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 28 стран сообщества в Брюсселе.

"По запросу ряда стран мы договорились запустить работу по созданию глобального санкционного режима по правам человека, который будет аналогичен "акту Магнитского" в США", - сказал он. На вопрос журналистов о том, не выступают ли некоторые страны против такого режима, Боррель ответил: "Если бы какая-то страна возражала, то мы бы не решили запустить процесс. Это решение требует единогласия, у нас есть прочный консенсус".

Боррель подчеркнул, что у Евросоюза уже есть подобные санкционные режимы, например в отношении лиц, которые несут ответственность за применение или распространение химического оружия. "Наличие такого же инструмента позволит нам реагировать на серьезные нарушения в области прав человека", - добавил он.

Акт "О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Закон предусматривает применение односторонних санкций в отношении должностных лиц России, виновных, с точки зрения США, в нарушении прав человека на родине. В декабре 2016 года Сенат Конгресса принял законопроект, предусматривающий возможность распространения действия "закона Магнитского" на другие страны, а не только на Россию.

Впоследствии "законы Магнитского" были приняты также в Канаде, Латвии, Литве и Эстонии, а соответствующие законопроекты рассматриваются еще в нескольких странах.

Теги
Боррель, Жозеп
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