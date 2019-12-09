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The Washington Post опубликовала ранее секретные документы об операции США в Афганистане

Как отмечает газета, американское военное командование в Кабуле и Белый дом часто искажали статистические данные
Описание
© U.S. Army photo by Staff Sgt. Adam Mancini/CC BY 2.0

ТАСС, 9 декабря. Газета The Washington Post опубликовала в понедельник ранее засекреченные документы о военной операции США в Афганистане. Из них следует, что Белый дом скрывал правду от американской общественности о реальном положении дел в ходе боевых действий в этой стране.

Публикация основана на данных офиса генерального инспектора США по вопросам восстановления Афганистана Джона Сопко, которому было поручено изучить причины неудач самого длительного вооруженного конфликта в американской истории. "Среди этих документов - более двух тысяч записей интервью с теми, кто непосредственно участвовал в войне и принимал решения", - пишет газета. Она добилась доступа к ним в соответствии с законом о свободе информации после трехлетнего судебного разбирательства.

"В течение 18 лет военных действий в Афганистане высокопоставленные чиновники США делали заведомо ложные заявления и скрывали очевидный факт невозможности выиграть эту войну", - подчеркивает The Washington Post. "Американское военное командование в Кабуле и Белый дом часто искажали статистические данные для того, чтобы у общества сложилось впечатление, что США одерживают верх в войне", - говорится в публикации.

В частности, приводятся высказывания генерал-лейтенанта в отставке Майкла Флинна, возглавлявшего разведку в Командовании специальных операций США и принимавшего участие в военных действиях в Афганистане и Ираке. "От послов мы слышим, что США великолепно выполняют поставленные задачи. В самом деле? Раз так, то почему возникает ощущение, что мы проигрываем?" - заметил он. Кроме того, газета цитирует бывшего спецпредставителя США по Афганистану и Пакистану Джеймса Доббинса, заявившего, что американские власти "не вторгаются в бедные страны, чтобы сделать их богаче". "Мы также не вторгаемся в авторитарные страны, чтобы сделать их демократичными. Мы вторгаемся в охваченные насилием страны, чтобы установить там мир, и мы явно потерпели неудачу в Афганистане", - сказал дипломат.

Газета также привела сделанные профессором политологии Университета Брауна (штат Род-Айленд) Нетой Кроуфорд оценки, согласно которым с 2001 года Пентагон, Госдепартамент и Агентство США по международному развитию затратили около $950 млрд на военную операцию в Афганистане и гражданские проекты в этой стране. Однако эффективность использования этих средств оказалась невелика "из-за больших масштабов коррупции в Афганистане", указало издание.

Военная операция началась в октябре 2001 года. На пике кампании в 2010-2013 годах численность американской контингента в Афганистане вместе с союзниками превышала 150 тыс. военнослужащих. Основные боевые силы США и НАТО были выведены оттуда в 2014 году, сейчас в этой стране все еще находятся около 14 тыс. американских солдат и офицеров. В ходе операции погибли более 2,3 тыс. военнослужащих США, еще 20,5 тыс. получили ранения.

Теги
АфганистанСШАФлинн, Майкл
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