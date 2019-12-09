Встреча "нормандской четверки" началась в Париже

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Переговоры лидеров "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ, Украина) начались в Париже. Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский собрались в зале Мюрата Елисейского дворца.
Встреча в "нормандском формате" началась с задержкой почти на полтора часа относительно изначально запланированного на 18:00 мск открытия.
Путин с Зеленским сели за круглым столом напротив друг друга, справа от Путина - Макрон, по левую руку - Меркель. На столе перед лидерами разложены одинаковые синие папки с бумагами и устройства для перевода с наушниками, а также стоят стаканы с водой. Позади президентов и канцлера - участники делегаций от каждой из стран "четверки". С российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД Сергей Лавров и помощники президента России Юрий Ушаков и Владислав Сурков. За столом, у окна, выставлены флаги четырех стран и Евросоюза.
Перед началом переговоров у лидеров состоялся ряд двусторонних встреч. Путин побеседовал поочередно с Меркель и Макроном, те также провели отдельные встречи с Зеленским. Как ожидается, встреча президентов РФ и Украины произойдет уже после завершения четырехстороннего саммита.
Не считая протокольной съемки, мероприятие проходит в закрытом для прессы режиме.
Здесь же, в зале Мюрата, лидеры проводили переговоры на одном из предыдущих саммитов в "нормандском формате", который состоялся 2 октября 2015 года. Помимо Путина и Меркель, в нем тогда принимали участие Франсуа Олланд, возглавлявший Францию в 2012-2017 годах, и Петр Порошенко, занимавший пост президента Украины в 2014-2019 годах.
Пресс-центр, как и четыре года назад, расположился на первом этаже отеля Мариньи, который относится к комплексу зданий Елисейского дворца. Журналисты работают также во внутреннем дворике Елисейского дворца рядом со входом, через который в резиденцию прошли лидеры.
Минские соглашения и нормандские встречи
В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения 2015 года (Минск-2), которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этот план до сих пор остается нереализованным.
Предыдущий саммит "нормандской четверки", призванный подтолкнуть урегулирование в русле Минска-2, состоялся 19 октября 2016 года в Берлине. По его итогам главам МИД Германии, России, Украины и Франции было поручено разработать дорожную карту по выполнению минских соглашений, однако Киев по сути блокировал движение к урегулированию. В Москве не раз подчеркивали, что новый "нормандский саммит" должен быть хорошо подготовлен и сначала нужно выполнить решения, которые были приняты на встречах еще в 2015-2016 годах: развести войска на трех пилотных участках, зафиксировать согласие Киева на политическое урегулирование по "формуле Штайнмайера", а также согласовать параметры итогового документа. Лишь после того как Украина, несмотря на активное противодействие радикальных сил, сумела выполнить эти условия, был назначен нынешний саммит.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле к саммиту в Париже относятся со сдержанным оптимизмом. Он призвал не завышать, но и не занижать ожидания от встречи "четверки", отметив, что "есть все основания надеяться" на субстантивный разговор лидеров. По словам Пескова, никакого соглашения по итогам саммита подписываться не будет, но, возможно, будет принят некий "необязывающий документ", в котором "будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание".
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