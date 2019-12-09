Встреча "нормандской четверки" началась в Париже

Мероприятие проходят в закрытом для прессы режиме. Ожидается, что встреча президентов России и Украины пройдет уже после завершения четырехстороннего саммита

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Переговоры лидеров "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ, Украина) начались в Париже. Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский собрались в зале Мюрата Елисейского дворца.

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Встреча в "нормандском формате" началась с задержкой почти на полтора часа относительно изначально запланированного на 18:00 мск открытия. Путин с Зеленским сели за круглым столом напротив друг друга, справа от Путина - Макрон, по левую руку - Меркель. На столе перед лидерами разложены одинаковые синие папки с бумагами и устройства для перевода с наушниками, а также стоят стаканы с водой. Позади президентов и канцлера - участники делегаций от каждой из стран "четверки". С российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД Сергей Лавров и помощники президента России Юрий Ушаков и Владислав Сурков. За столом, у окна, выставлены флаги четырех стран и Евросоюза. Перед началом переговоров у лидеров состоялся ряд двусторонних встреч. Путин побеседовал поочередно с Меркель и Макроном, те также провели отдельные встречи с Зеленским. Как ожидается, встреча президентов РФ и Украины произойдет уже после завершения четырехстороннего саммита.

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Не считая протокольной съемки, мероприятие проходит в закрытом для прессы режиме. Здесь же, в зале Мюрата, лидеры проводили переговоры на одном из предыдущих саммитов в "нормандском формате", который состоялся 2 октября 2015 года. Помимо Путина и Меркель, в нем тогда принимали участие Франсуа Олланд, возглавлявший Францию в 2012-2017 годах, и Петр Порошенко, занимавший пост президента Украины в 2014-2019 годах. Пресс-центр, как и четыре года назад, расположился на первом этаже отеля Мариньи, который относится к комплексу зданий Елисейского дворца. Журналисты работают также во внутреннем дворике Елисейского дворца рядом со входом, через который в резиденцию прошли лидеры. Минские соглашения и нормандские встречи В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения 2015 года (Минск-2), которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этот план до сих пор остается нереализованным.

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