Замглавы офиса Зеленского: лидеры "четверки" детально обсуждают итоговое коммюнике

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Встреча лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) продлится еще несколько часов, стороны по пунктам обсуждают итоговое коммюнике. Об этом в понедельник заявил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По словам Тимошенко, "сейчас лидеры обсуждают проект коммюнике, который был подготовлен до этого". После этого, пояснил он, документ будет подписан. "Встреча будет идти еще несколько часов", - сообщил он журналистам.

Тимошенко отметил, что обсуждение проходит оживленно. При этом он не стал раскрывать никаких подробностей, отметив, что настроение у участников встречи "достаточно рабочее".

Представитель офиса Зеленского подтвердил, что позднее состоится двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.