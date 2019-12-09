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Саммит "нормандской четверки" в Париже
Обновлено 

Замглавы офиса Зеленского: лидеры "четверки" детально обсуждают итоговое коммюнике

Кирилл Тимошенко также сообщил, что встреча будет идти еще несколько часов

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Встреча лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) продлится еще несколько часов, стороны по пунктам обсуждают итоговое коммюнике. Об этом в понедельник заявил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

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По словам Тимошенко, "сейчас лидеры обсуждают проект коммюнике, который был подготовлен до этого". После этого, пояснил он, документ будет подписан. "Встреча будет идти еще несколько часов", - сообщил он журналистам.

Тимошенко отметил, что обсуждение проходит оживленно. При этом он не стал раскрывать никаких подробностей, отметив, что настроение у участников встречи "достаточно рабочее".

Представитель офиса Зеленского подтвердил, что позднее состоится двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичСаммит "нормандской четверки" в Париже
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