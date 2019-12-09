Генассамблея ООН во второй раз приняла резолюцию Украины "по проблеме милитаризации Крыма"

ООН, 9 декабря. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла в понедельник предложенную Украиной резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей, однако за документ выступило меньше стран, чем в 2018 году.

В поддержку резолюции проголосовали 63 страны, то есть на три меньше, чем ранее. Еще 19 государств выступили против, 66 воздержались. Среди проголосовавших против, помимо России, были Белоруссия, Армения, Киргизия, Куба, Китай, Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа, Сербия, Сирия, Филиппины, Мьянма, Лаос, Зимбабве, Камбоджа, Судан и Бурунди.

Как заявил ранее заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, главной целью представленной Украиной резолюции является "заставить РФ вывести все свои вооруженные силы из Крыма и завершить его временную оккупацию".

В тексте документа, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, говорится, что "присутствие российских военных в Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины".

После государственного переворота на Украине власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Киев отказался признавать Крым частью России, несмотря на убедительные итоги референдума.