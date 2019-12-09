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Эрдоган заявил о желании обсудить с Путиным по телефону ситуацию в Ливии

Турецкий лидер также сообщил о готовности Анкары направить своих военных в Ливию

АНКАРА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в понедельник в эфире телеканала TRT о желании провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Ливии.

"Наша встреча с господином Путиным пройдет в Стамбуле 8 января, где состоится церемония запуска "Турецкого потока". Но еще до нашей встречи я бы хотел провести с ним телефонные переговоры, чтобы обсудить обстановку в Ливии и ситуацию с [командующим Ливийской национальной армией фельдмаршалом Халифой] Хафтаром", - отметил Эрдоган.

Кроме того, президент Турции выразил надежду, что "Путин пересмотрит [свою позицию] относительно Хафтара". По мнению Эрдогана, в ином случае Ливия может превратиться во вторую Сирию. Турецкий президент также заявил о готовности Анкары направить своих военных в Ливию, если соответствующий запрос поступит от Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Он также заявил о готовности Анкары направить своих военных в Ливию, если соответствующий запрос поступит от Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

"Если Ливия этого захочет, то Турция будет принимать соответствующее решение самостоятельно. Мы не будем спрашивать у кого-либо разрешения по этому вопросу. Турция готова оказать Ливии любую поддержку", - сказал турецкий лидер, отвечая на вопрос журналиста о возможности отправки военных в эту страну.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два правительства: международно признанный кабмин Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. 4 апреля командующий ЛНА объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В ответ на это лояльные главе ПНС военизированные формирования запустили кампанию "Вулкан гнева". Продолжающееся до сих пор противостояние привело к гибели сотен людей и разрушению важных инфраструктурных объектов, тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.

28 июня ЛНА обвинила Турцию в прямом вмешательстве во внутренние дела Ливии с целью поддержки правительства в Триполи. 30 июня МИД Турции заявил о том, что ЛНА удерживает в заключении шестерых турецких граждан. В Анкаре расценили эти действия как "акт бандитизма и пиратства" и пригрозили, что, если граждане Турции не будут освобождены в ближайшее время, силы Хафтара "станут законной целью" для удара. 1 июля стало известно об освобождении турецких граждан, однако признанный международным сообществом парламент Ливии объявил всеобщую мобилизацию для противостояния турецкой угрозе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЛивияЭрдоган, Реджеп Тайип
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