Главы Минобороны Турции и России обсудили обстановку на севере Сирии

АНКАРА, 9 декабря. /ТАСС/. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны России Сергей Шойгу провели телефонные переговоры. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении турецкого оборонного ведомства.

"В ходе телефонных переговоров Акар и Шойгу обсудили последние события в зоне проведения [турецкими военными] операции "Источник мира" в рамках сочинского меморандума, ситуацию в Идлибе и другие вопросы обороны и безопасности", - отмечается в коммюнике.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.