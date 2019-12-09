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Военная операция США в Сирии
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Главы Минобороны Турции и России обсудили обстановку на севере Сирии

В ходе телефонных переговоров Хулуси Акар и Сергей Шойгу также обсудили ситуацию в Идлибе и другие вопросы обороны и безопасности

АНКАРА, 9 декабря. /ТАСС/. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны России Сергей Шойгу провели телефонные переговоры. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении турецкого оборонного ведомства.

"В ходе телефонных переговоров Акар и Шойгу обсудили последние события в зоне проведения [турецкими военными] операции "Источник мира" в рамках сочинского меморандума, ситуацию в Идлибе и другие вопросы обороны и безопасности", - отмечается в коммюнике.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. 

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичТурцияРоссияВоенная операция США в Сирии
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