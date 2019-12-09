Блумберг заявил, что при победе на выборах вернет США в Парижское соглашение по климату

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Миллиардер Майкл Блумберг, объявивший ранее о вступлении в предвыборную гонку, намерен в случае избрания президентом США подписать указ о возвращении Соединенных Штатов в Парижское соглашение по климату.

"В качестве своего первого шага на посту президента я вернусь в Парижское соглашение", - написал он в понедельник в Twitter.

Блумберг также заявил о том, что намерен посетить стартовавшую 2 декабря в Мадриде 25-ю конференцию Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25), которая продлится до 13 декабря. "Я поеду на COP-25 в Мадрид, потому то туда не поедет президент Трамп", - отметил Блумберг.

В июне 2017 года Дональд Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. Он выразил мнение, что документ перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а выполнение положений этого договора может обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году. США после выхода из Парижского соглашения останутся единственным государством, которое не будет выполнять условия, прописанные в документе. 4 ноября 2019 года США запустили процесс выхода из соглашения, официально уведомив ООН.

Это соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата, состоявшейся во французской столице. Участники Парижского соглашения условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с показателем доиндустриальной эпохи. Ученые полагают, что более значительный рост может привести к необратимым последствиям для экологии.