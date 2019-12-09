Мэр Вентспилса считает, что санкции США не повлияют на его жизнь

РИГА, 9 декабря. /ТАСС/. Мэр Вентспилса Айварс Лембергс считает, что введенные в его отношении санкции США не окажут влияния на его жизнь. Об этом он сообщил в понедельник.

"Ни я лично, ни одна из упомянутых [в сообщении Минфина США] организаций не имеет дел с физическими и юридическими лицами в США, где у меня нет никаких активов, - заявил Лембергс агентству LETA. - Управление Свободного порта [Вентспилса] - не контролируемая мной организация, это публичное предприятие, принадлежащее латвийскому государству".

"Для меня не может быть никаких последствий [санкций], потому что у меня нет никаких деловых сделок с физическими и юридическими лицами, - добавил он. - У меня есть небольшой банковский счет, с которым я провожу простые расчеты".

По словам Лембергса, за решением включить его в санкционный список США стоят министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и министр юстиции Янис Борданс, которые хотят таким образом устранить политического конкурента. "Таковы современные методы политической борьбы, - добавил он. - Хорошо, что не бомбу на голову сбросили, чтобы со мной разделаться".

Ранее в понедельник МИД Латвии предостерег банки страны от сотрудничества с мэром Вентспилса Айварсом Лембергсом после того, как Минфин США ввел в отношении него санкции. По информации МИД Латвии, согласно закону о международных и латвийских национальных санкциях и правилам Комиссии рынка финансов и капитала, санкции Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) в Латвии соблюдают участники рынка финансов и капитала, в том числе банки, а также эти санкции соблюдаются в сфере частно-публичного партнерства и иностранной финансовой помощи.

В понедельник власти США ввели в рамках так называемого Глобального акта Магнитского санкции в отношении 15 физических и 29 юридических лиц из Европы, Азии и Латинской Америки за их причастность к коррупции. В числе подпавших под санкции оказался мэр латвийского Вентспилса Айварс Лембергс. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.