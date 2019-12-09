В Эр-Рияде пройдет юбилейный саммит аравийских монархий

КАИР, 10 декабря. /ТАСС/. Юбилейный 40-й саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ - Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия) пройдет во вторник в Эр-Рияде. Эта встреча на высшем уровне станет уже третьей с момента неурегулированного до сих пор дипломатического кризиса между Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и присоединившимся к ним Египтом с одной стороны и Катаром с другой.

Как и год назад, главной интригой встречи остается уровень участия Катара. Хозяин саммита саудовский монарх Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд второй раз приглашает на него катарского эмира шейха Тамима бен Хамаду Аль Тани, несмотря на продолжающийся более двух лет кризис между странами. Но пока не известно, принял ли последний приглашение. В 2018 году на проходившую также в Эр-Рияде 9 декабря 39-ю встречу в верхах он не поехал, отправив вместо себя госминистра по иностранным делам Султана бен Саада аль-Мурайхи, который, как сообщало накануне Катарское информационное агентство (QNA), возглавил делегацию страны на прошедшей в понедельник в столице королевства подготовительной сессии глав МИД.

Сам эмир, как ожидалось, задержится в Руанде, визиту в которую он посвятил весь минувший день. Однако вечером QNA сообщило, что глава государства завершил поездку и отбыл из столицы африканской страны - Кигали.

Повестка саммита

Лидеры ССАГПЗ планируют обсудить вопросы расширения сотрудничества и интеграции в политической, оборонной, социальной и экономической областях, ситуацию в зоне Персидского залива после атак на танкеры и саудовские нефтяные объекты, обстановку в Сирии, Йемене, Ливии, Ираке, палестинский вопрос, а также угрозы со стороны Ирана и влияние происходящих в регионе событий на безопасность и стабильности аравийский монархий.

Ранее генсек регионального сообщества Абдель Латиф бен Рашид аз-Зайяни выразил уверенность в том, что юбилейная встреча "примет конструктивные решения, которые будут способствовать единству Залива, укрепят связи, сотрудничество и взаимодополняемость государств-членов".

Что касается Ирана, то здесь монархи намерены вновь призвать его к необходимости придерживаться основополагающих норм международного права и резолюций ООН, принципов добрососедства, уважения суверенитета других государств и невмешательства в их внутренние дела, а также отказаться от политики угроз и поддержки, финансирования и снабжения оружием различных лояльных ему группировок и милиций в регионе, в первую очередь, тех, которые считаются в странах ССАГПЗ террористическими.

В этом году проведение ежегодного саммита было изначально запланировано в Объединенных Арабских Эмиратах. Однако 1 декабря аз-Зайяни объявил о его переносе в Эр-Рияд без объяснения причин.

Саммиты на фоне разногласий

Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Страны, в частности, закрыли воздушное пространство для катарской авиации. В Катаре назвали решение арабских соседей необоснованным.

Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их числе - понижение уровня дипломатических отношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в Катаре.

Примечательно, что в преддверии саммита глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани впервые с начала кризиса подтвердил факт ведения переговоров с Саудовской Аравией о нормализации отношений. Он, в частности, констатировал наличие определенного прогресса и выразил надежду на то, что они приведут к положительному исходу, поблагодарив эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха за его посреднические усилия в деле сближения двух стран.