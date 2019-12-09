{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит "нормандской четверки" в Париже

Завершился рабочий ужин лидеров "нормандской четверки"

Участники саммита дадут совместную пресс-конференцию, на которой расскажут об итогам встречи

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Рабочий ужин лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ, Украина) завершился, сообщили в Елисейском дворце. Как ожидается, президент России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский дадут совместную пресс-конференцию, на которой расскажут об итогам саммита в "нормандском формате".

Основное заседание саммита началось вечером в понедельник в зале Мюрата Елисейского дворца и продлилось более двух часов. После этого состоялась двусторонняя беседа глав России и Украины, ставшая их первым личным контактом, а затем - рабочий ужин "четверки". Он продолжался около 1 часа и 10 минут. Таким образом, считая более чем двухчасовое первое заседание, "нормандский саммит", без учета двусторонних встреч, занял 3,5 часа.

Еще до начала переговоров в "нормандском формате" в резиденции президента Франции состоялся ряд двусторонних встреч. В частности, Путин побеседовал поочередно с Меркель и Макроном.

Теги
РоссияФранцияСаммит "нормандской четверки" в Париже
Реклама на ТАСС
Саммит "нормандской четверки" в Париже
Зеленский: Украина никогда не согласится на федерализацию и не уступит свои территории
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС