Завершился рабочий ужин лидеров "нормандской четверки"

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Рабочий ужин лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ, Украина) завершился, сообщили в Елисейском дворце. Как ожидается, президент России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский дадут совместную пресс-конференцию, на которой расскажут об итогам саммита в "нормандском формате".

Основное заседание саммита началось вечером в понедельник в зале Мюрата Елисейского дворца и продлилось более двух часов. После этого состоялась двусторонняя беседа глав России и Украины, ставшая их первым личным контактом, а затем - рабочий ужин "четверки". Он продолжался около 1 часа и 10 минут. Таким образом, считая более чем двухчасовое первое заседание, "нормандский саммит", без учета двусторонних встреч, занял 3,5 часа.

Еще до начала переговоров в "нормандском формате" в резиденции президента Франции состоялся ряд двусторонних встреч. В частности, Путин побеседовал поочередно с Меркель и Макроном.