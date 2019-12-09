Зеленский: обмен пленными в Донбассе запланирован на 24 декабря

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Лидеры "нормандской четверки" смогли договориться о проведении обмена удерживаемыми лицами в Донбассе до Нового года. Об этом заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам нормандского саммита в Париже.

"Мы договорились о конкретной дате, - сказал Зеленский. - Мы практически договорились о дате 24 декабря. Последний день этого месяца - крайняя дата".

Президент Украины назвал эту договоренность "главной победой". "Я с этим ехал. Мы договорились об обмене всех на всех. Он записан в Минске, но мы сейчас договорились о сроках, и я верю, что это будет выполнено до конца года", - сказал он.

По его словам, решение конфликта в Донбассе и всех связанных с этим вопросом проблем невозможно без первоочередного выполнения условий безопасности. "Украинская сторона настаивала на том, что комплексное решение всех вопросов невозможно без самого главного компонента - это ситуация с безопасностью", - отметил он.