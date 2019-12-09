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Саммит "нормандской четверки" в Париже
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Зеленский: Украина никогда не согласится на федерализацию и не уступит свои территории

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не пойдет на уступки своих территорий, а также на федерализацию страны. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита "нормандской четверки".

"Хочу очертить ряд принципов, которые я никогда не нарушу как президент Украины, и с которыми никогда не согласится украинский народ - возможность федерализации. Украина унитарное государство", - сказал он.

Кроме того, отметил Зеленский, "невозможно урегулировать ситуацию на востоке Украины путем уступок Украины территорий в пределах международно признанных границ".

Теги
УкраинаГерманияРоссияФранцияЗеленский, Владимир АлександровичСаммит "нормандской четверки" в Париже
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