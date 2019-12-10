СМИ: сирийские военные вступили в перестрелку с турецкими войсками

ТАСС, 10 декабря. Подразделения сирийской армии открыли во вторник огонь по турецким войскам к западу от приграничного района Телль-Тамер в провинции Хасеке. Как сообщил правительственный телеканал Al Ekhbariya, перестрелка идет сейчас возле населенных пунктов Лейлан, Умм-эль-Хейр и Эль-Кузейлия. О потерях сторон сведений не приводится.