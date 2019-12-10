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Военная операция Турции на севере Сирии

СМИ: сирийские военные вступили в перестрелку с турецкими войсками

О потерях сторон сведений не приводится

ТАСС, 10 декабря. Подразделения сирийской армии открыли во вторник огонь по турецким войскам к западу от приграничного района Телль-Тамер в провинции Хасеке. Как сообщил правительственный телеканал Al Ekhbariya, перестрелка идет сейчас возле населенных пунктов Лейлан, Умм-эль-Хейр и Эль-Кузейлия. О потерях сторон сведений не приводится.

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Телль-Тамер населен преимущественно христианами-ассирийцами. Наступление формирований сирийской вооруженной оппозиции, которые воюют на стороне турецких войск, привело к перемещению большого числа его жителей в провинциальный центр Хасеке, находящийся в 40 км. В ноябре прекращение огня в Телль-Тамере было сорвано боевиками.

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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