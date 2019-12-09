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Саммит "нормандской четверки" в Париже
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Зеленский не видит проблемы в использовании русского языка на Украине

Президент Украины выразил готовность общаться на нем сам, заявив, что является русскоязычным человеком

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не видит проблемы в использовании русского языка в стране и выразил готовность общаться на нем сам, заявив, что является русскоязычным человеком. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос российской журналистки в ходе пресс-конференции по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже.

Журналистка задала Зеленскому вопрос о том, как обеспечивается защита русскоязычного населения на Украине. На что Зеленский сообщил, что он "русскоязычный президент". "Мы знаем, что у нас люди с неплохим образованием, и они могут говорить и на русском, и на украинском языках", - добавил Зеленский. Он подчеркнул, что на Украине "это не запрещено" и, переходя то на один, то на другой язык, заверил, что может продолжать выступать на русском.

Теги
УкраинаГерманияРоссияФранцияЗеленский, Владимир АлександровичСаммит "нормандской четверки" в Париже
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