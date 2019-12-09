Зеленский не видит проблемы в использовании русского языка на Украине

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не видит проблемы в использовании русского языка в стране и выразил готовность общаться на нем сам, заявив, что является русскоязычным человеком. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос российской журналистки в ходе пресс-конференции по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже.

Журналистка задала Зеленскому вопрос о том, как обеспечивается защита русскоязычного населения на Украине. На что Зеленский сообщил, что он "русскоязычный президент". "Мы знаем, что у нас люди с неплохим образованием, и они могут говорить и на русском, и на украинском языках", - добавил Зеленский. Он подчеркнул, что на Украине "это не запрещено" и, переходя то на один, то на другой язык, заверил, что может продолжать выступать на русском.