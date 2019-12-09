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Зеленский заявил, что на встрече с Путиным вопрос транзита газа был разблокирован

По его словам, далее на уровне советников будет обсуждаться возможность, формат, объем, цена и другие детали по транзиту газа

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на двусторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным удалось разблокировать вопрос, связанный с транзитом российского газа в будущем.

"На двусторонней встрече с президентом РФ мы обсудили это, начали. Мне кажется, что мы этот вопрос разблокировали", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита "нормандской четверки".

По его словам, далее этот вопрос будет обсуждаться на уровне советников. "Будет обсуждаться возможность, формат, объем, цена и другие детали по транзиту газа, поскольку это очень важно для всех", - сказал он.

Глава правления компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил ранее, что Украина и Россия не достигли договоренностей по газу на переговорах в Париже. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, в свою очередь, добавил, что переговоры не обнулили взаимные претензии Москвы и Киева по газовым вопросам. По его словам, украинская сторона "аргументировано пояснила" необходимость выполнения уже вынесенных решений по международным арбитражам между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Витренко также сообщил, что вопрос о заключении транзитного договора по газу между Украиной и РФ требует дальнейших переговоров сторон в различных форматах. По его словам, на переговорах в Париже была достигнута договоренность "продолжать договариваться" на уровне хозяйствующих субъектов.

Контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря 2019 года. Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести консультации по транзиту российского газа в ЕС через украинскую территорию в период с 2020 года, хотя диалог осложняют судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год. Украина же считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта. Витренко сообщил в ноябре, что Украина будет закачивать в свои подземные хранилища транзитный газ из России, если с 1 января 2020 года он будет поступать на территорию страны без соответствующего контракта.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияГазовый конфликт России и УкраиныЗеленский, Владимир АлександровичСаммит "нормандской четверки" в Париже
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