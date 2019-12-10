О чем говорили лидеры "нормандской четверки" на саммите в Париже. Главное

Участники саммита "нормандской четверки" в Париже приняли итоговое заявление, в котором, в частности, выступили за внесение изменений в конституцию Украины на основе "формулы Штайнмайера" и выразили приверженность установлению полноценного перемирия в Донбассе до конца 2019 года.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что переговоры лидеров "нормандского формата" были плодотворными. Он подчеркнул, что в ходе саммита состоялась первая встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Канцлер Германии Ангела Меркель положительно оценила саммит, добавив что сторонам удалось преодолеть "время затишья" в процессе мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Президент России Владимир Путин заявил о "потеплении" в ситуации с урегулированием кризиса на Украине. По его мнению, процесс развивается в правильном направлении. Путин назвал "очень полезной" работу лидеров "нормандской четверки", президент добавил, что "в целом присоединяется" к тем оценкам, которые дали по итогам саммита и другие его участники.

Говоря о следующей встрече лидеров "нормандской четверки", Макрон заявил, что новый саммит должен состояться через четыре месяца. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что следующий "нормандский саммит" пройдет в Берлине.

Украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что "никаких условий для проведения следующего саммита не ставится", однако он считает, что на встрече в Париже многие вопросы решить не удалось.