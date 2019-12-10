О чем говорили лидеры "нормандской четверки" на саммите в Париже. Главное

Встреча лидеров стран "нормандской четверки" - России, Украины, Франции и Германии - завершилась в Париже совместной пресс-конференцией. Участники встречи приняли итоговое комюнике, рассказали об итогах саммита и ответили на вопросы журналистов.
Итоги переговоров и следующая встреча
Участники саммита "нормандской четверки" в Париже приняли итоговое заявление, в котором, в частности, выступили за внесение изменений в конституцию Украины на основе "формулы Штайнмайера" и выразили приверженность установлению полноценного перемирия в Донбассе до конца 2019 года.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что переговоры лидеров "нормандского формата" были плодотворными. Он подчеркнул, что в ходе саммита состоялась первая встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Канцлер Германии Ангела Меркель положительно оценила саммит, добавив что сторонам удалось преодолеть "время затишья" в процессе мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
Президент России Владимир Путин заявил о "потеплении" в ситуации с урегулированием кризиса на Украине. По его мнению, процесс развивается в правильном направлении. Путин назвал "очень полезной" работу лидеров "нормандской четверки", президент добавил, что "в целом присоединяется" к тем оценкам, которые дали по итогам саммита и другие его участники.
Говоря о следующей встрече лидеров "нормандской четверки", Макрон заявил, что новый саммит должен состояться через четыре месяца. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что следующий "нормандский саммит" пройдет в Берлине.
Украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что "никаких условий для проведения следующего саммита не ставится", однако он считает, что на встрече в Париже многие вопросы решить не удалось.
Разведение сил и пункты пропуска на линии соприкосновения в Донбассе
Президент России Владимир Путин призвал увеличить число пунктов пропуска на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы облегчить жизнь живущих в регионе людей. По словам российского лидера, на переговорах шла речь "о крупных проектах и гуманитарных вопросах", но нельзя забывать и "о простых людях, которые там живут".
Путин подчеркнул, что альтернативы минским договоренностям нет, несмотря на разные трактовки отдельных положений. Президент в очередной раз заявил, что все соглашения должны быть полностью реализованы. В свою очередь ганцлер ФРГ Ангела Меркель указала, что "нормандская четверка" реализует минский пакет мер с одной целью - провести местные выборы, которые бы приняла ОБСЕ.
Российский лидер указал, что процесс достижения перемирия в Донбассе должен быть синхронизирован с проведением Киевом политических реформ, предусмотренных минскими соглашениями 2015 года.
"Нормандская четверка" согласовала достижение до марта 2020 года разведения еще в трех пунктах в Донбассе, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель. Президент России добавил, что участники саммита приветствовали разведение сил на трех пилотных участках линии соприкосновения в Донбассе.
Газовый спор России и Украины
Зеленский сообщил, что на двусторонней встрече с Путиным был разблокирован вопрос, связанный с транзитом российского газа. По его словам, этот вопрос обсудят на уровне советников - саму возможность, формат, объем, цена и другие детали.
Украинский лидер считает, что годичный контракт на транзит природного газа между Киевом и Москвой уже снят с обсуждения, Украина настаивает на 10-летнем договоре. Зеленский назвал такие условия максимально амбициозными и выгодными для Украины и Европы. При этом он не исключает, что стороны найдут решение "где-то посередине".
Президент Украины подтвердил официальную позицию Киева - украинская сторона готова рассмотреть возможность взыскания с "Газпрома" долга, присужденного Стокгольмским арбитражем, не деньгами, а природным газом. Зеленский назвал это "компромиссной позицией" Киева.
Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что стоимость газа для промышленных потребителей на Украине может быть на 25% ниже, если Москва и Киев договорятся о "совместной честной работе".
Вопросы границ
Президент России Владимир Путин указал, что вопрос о восстановлении контроля Киевом над границей с Россией прописан в минских соглашениях, и менять их не нужно. "Там [в минских соглашениях] написано, что Украина начинает устанавливать контроль на этой территории, на этом участке границы на следующий день после выборов", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов о контроле над границей.
Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не пойдет на уступки своих территорий, а также на федерализацию страны. Он добавил, что "невозможно урегулировать ситуацию на востоке Украины путем уступок Украины территорий в пределах международно признанных границ". По словам Зеленского, "для каждого украинца Донбасс и Крым - это Украина".
Пункт минских соглашений о контроле на границе в Донбассе Зеленский назвал самым проигрышным для Украины. Он также отметил, что у него с президентом России разные взгляды по вопросу передачи границы.
Украинский лидер добавил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год.
Обмен пленными
Лидеры "нормандской четверки" смогли договориться о проведении обмена удерживаемыми лицами в Донбассе до Нового года. По словам президента Украины, обмен пленными запланирован на 24 декабря.
Зеленский назвал эту договоренность "главной победой". Киев рассчитывает на возвращение 72 пленных в рамках обмена в Донбассе по формуле "всех установленных на всех установленных".
Кроме того, Владимир Зеленский выразил недовольство тем, как российские СМИ освещают события на Украине. Он пригласил журналистов из России посетить Украину и лично оценить обстановку в стране.
Убийство гражданина Грузии в Берлине и высылка дипломатов
Отвечая на вопросы журналиста об убийстве в Берлине гражданина Грузии, Путин заявил, что убитый являлся одним из организаторов взрывов в московском метро. Президент сообщил, что убитый принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе и находился в розыске. В одной из акций, в которой он принял участие, им было убито 98 человек. При этом российский лидер не знает, что произошло с гражданином Грузии.
Путин считает, что взаимная высылка дипломатов России и Германии в связи с убийством гражданина Грузии в Берлине не приведет к кризису в российско-германских отношениях.
Тема убийства обсуждаласьв рамках двусторонней встречи Путина и Меркель. Канцлер Германии отметила, что власти ФРГ хотели бы получить от российской стороны информацию, которой она обладает относительно произошедшего. В свою очередь президент России заявил, что Москва будет делать все, чтобы помочь германским коллегам в расследовании убийства
Ситуация с российским спортом
Президента России попросили прокомментировать сиутацию с введением санкций против российского спорта. Владимир Путин считает, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по российским спортсменам противоречит Олимпийской хартии, поэтому РФ должна подать в суд.
Путин также считает, что что российские спортсмены должны выступать на крупных международных соревнованиях под национальным флагом, поскольку у WADA нет претензий к Олимпийскому комитету России. Кроме того, Путин увидел политическую подоплеку в решении WADA.