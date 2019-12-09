Зеленский намерен поднять вопрос о границе на следующем саммите "нормандской четверки"

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже настаивал на восстановлении в Донбассе полного контроля Киева над государственной границей с Россией.

"К сожалению, этот вопрос не удалось решить. Уверен, мы вернемся к этому вопросу на следующей встрече в нормандском формате через четыре месяца", - подчеркнул украинский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров во французской столице.

При этом президент Украины заявил, что в ходе саммита удалось не только поговорить, но и договориться о конкретных шагах и сроках их выполнения. "Было долго, но все было очень предметно. Важно было договориться о шагах, сроках и согласии всех стран участников саммита. Первоочередное - обеспечение безопасности на востоке Украины. Это полное, всестороннее прекращение огня в Донбассе, которое должно быть установлено до конца 2019 года", - сказал Зеленский.