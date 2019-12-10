Зеленский назвал сложным процесс согласования позиций с Путиным

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным ему было "сложно договариваться", так как российский лидер детально разбирал каждый обсуждаемый вопрос. Об этом президент Украины заявил, общаясь с журналистами после нормандского саммита.

"Можно ли договариваться [с Путиным]? Трудно договариваться, очень, но сегодня были моменты, когда мы о чем-то договорились, о некоторых вещах", - признал Зеленский.

Он пояснил, что президент России в ходе переговоров "каждый вопрос разбирает до деталей".

Зеленский отметил, что они с Путиным разные люди, однако подчеркнул, что почувствовал, что российский лидер шел на уступки. "Сегодня какие-то уступки были, я это чувствовал", - сказал он.

По его словам, условным счетом после встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже стала "ничья". "Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить: пока что "ничья", - отметил украинский лидер по итогам переговоров.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила ранее, что переговоры в Париже прошли очень успешно. По ее словам, президент Украины сумел изложить все свои позиции, которые он озвучивал прежде.