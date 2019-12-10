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Конгрессмены США согласовали оборонный бюджет в $738 млрд

Проект предусматривает "сдерживание России" и помощь Украине

ТАСС, 10 декабря. Члены Палаты представителей и Сената Конгресса США объявили, что достигли соглашения об оборонном бюджете страны на 2020 год в размере $738 млрд. 

Согласованный оборонный бюджет включает помощь Украине на сумму $300 млн, следует из документа, опубликованного в понедельник профильным комитетом Палаты представителей. Средства будут выделены для реализации инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности.

Проект также обязывает министерство обороны страны отчитываться о мерах по сдерживанию России.

"Стратегия национальной обороны признает, что в настоящее время мы состоим в серьезном состязании с Россией и Китаем. Наши соперники хотят нарушить международный порядок и обрести влияние. Поэтому проект бюджета национальной обороны на 2020 финансовый год включает меры, призванные поддержать конкурентоспособность Америки, а также помочь нашим союзникам и партнерам. Они включают новое требование к министру обороны об отчете <...> о применении национальной оборонной стратегии для сдерживания и поражения стратегических противников", - утверждается в документе. На "сдерживание России" в бюджете выделены дополнительные $734,3 млн.

Кроме того, согласно проекту, США запрещено передавать Турции самолеты F-35 в связи с поставками Анкаре российских зенитных ракетных систем С-400.

Ожидается, что проект бюджета будет принят до конца 2019 года.

Теги
УкраинаСШАТурцияРоссияКитай
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