Демократы представят 10 декабря обвинения против Трампа

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Демократы Палаты представителей Конгресса США, как ожидается, представят во вторник на пресс-конференции статьи обвинений в рамках процедуры импичмента главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщила в понедельник вечером газета The Washington Post со ссылкой на председателя комитета по иностранным делам нижней палаты Элиота Энгела.
По словам Энгела, он и главы других комитетов представят статьи обвинений на пресс-конференции 10 декабря в 09:00 (17:00 мск). Конгрессмен сделал соответствующее заявление после закрытой встречи ряда законодателей со спикером палаты Нэнси Пелоси. Статьями обвинений являются злоупотребление властью действующим президентом и препятствование расследованию.
Палата может проголосовать по обвинительным пунктам до конца декабря, отмечают источники издания.