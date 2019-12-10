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Военный бюджет США обязывает уведомлять Конгресс о выходе из ДСНВ

Документ также запрещает покупку и развертывание новых ракет средней и меньшей дальности наземного базирования

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Проект военного бюджета США на 2020 финансовый год предполагает уведомление Конгресса о намерении выйти из Договора по открытому небу (ДОН) или Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом говорится в распространенном в понедельник вечером документе.

"Относительно договоров по контролю над вооружениями <...> требуется уведомление Конгресса и период 120-дневного ожидания до [непосредственного] предоставления уведомления о любых намерениях по выходу из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и Договора по открытому небу, включая консультации с союзниками до выхода из Договора по открытому небу", - отмечается в документе.​​

Проект военного бюджета США также запрещает покупку и развертывание новых ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

"<...> Запрещается покупка и размещение новых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, требуются информация о наличии альтернатив новым ракетам и проведение консультаций с иностранными государствами, включая страны НАТО", - отмечается в документе.

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