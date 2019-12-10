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Кризис на Украине
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В ДНР заявили, что готовы к обмену пленными с Украиной по формуле "53 на 88"

В республике подчеркнули, что готовы провести обмен до конца года

ДОНЕЦК, 10 декабря. /ТАСС/. Украинская сторона включила в список на обмен пленными 88 сторонников Донецкой народной республики (ДНР), удерживаемых на территории Украины. Об этом во вторник сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

"Украинская сторона на данный момент нам подтвердила 88 человек, и мы подтвердили украинской стороне 53 человека", - цитирует ее Донецкое агентство новостей.

Морозова также поприветствовала решение "нормандской четверки" способствовать обмену пленными между республиками Донбасса и Украиной. По ее словам, ДНР готова провести обмен до конца этого года. "У нас есть возможность провести обмен до конца года, все на данный момент зависит от украинской стороны", - добавила она.

10 декабря лидеры "нормандской четверки" вновь заявили о необходимости обмена удерживаемыми лицами в Донбассе до Нового года по формуле "всех установленных на всех установленных". По словам президента Украины Владимира Зеленского, предварительно обмен назначен на 24 декабря, крайний срок - конец месяца. Он заявил, что Киев рассчитывает на возвращение 72 пленных из Донецка и Луганска.

Последний крупный обмен пленными в Донбассе состоялся в декабре 2017 года. Киев тогда передал Донецкой и Луганской народным республикам 233 человека, республики Донбасса передали Киеву 73 человека.

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