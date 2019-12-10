Представители ДНР и ЛНР предложили Госдуме создать группу по взаимодействию с Донбассом

ДОНЕЦК, 10 декабря. /ТАСС/. Участники круглого стола "Итоги и перспективы интеграционных процессов Донбасса и России" в Донецке приняли резолюцию по поддержке Донбасса и обратились к Госдуме с предложением создать межфракционную рабочую группу по взаимодействию с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом во вторник сообщает Донецкое агентство новостей.

"В документе участники обращаются к Государственной думе с предложением о проработке вопроса создания межфракционной рабочей группы по взаимодействию с республиками Донбасса, в задачи которой могли бы войти: мониторинг соблюдения прав и свобод российских соотечественников, координация федеральных органов исполнительной власти и субъектов РФ по взаимодействию с органами власти ДНР и ЛНР, а также выявление норм, препятствующих эффективному взаимодействию Донбасса с РФ", - отмечает агентство.

Участники круглого стола обращаются также к Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ с просьбой оказать содействие в признании документов, выдаваемых ТПП республик Донбасса и рассмотреть возможность участия предприятий региона в выставочно-ярмарочных мероприятиях РФ.

Кроме того, авторы документа вышли с призывом к парламентам субъектов РФ заключить договоры о сотрудничестве с Народными советами ДНР и ЛНР.

В круглом столе приняли участие глава ДНР Денис Пушилин, депутаты Государственной думы Андрей Козенко и Александр Петров, заместитель председателя правительства ДНР Владимир Пашков, заместители спикеров Народных советов ДНР и ЛНР Ольга Макеева и Олег Коваль, глава МИД ДНР Наталья Никонорова, заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока, другие представители министерств и ведомств, депутаты и общественные деятели Донбасса.