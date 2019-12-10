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В Египте казнили террориста, причастного к атаке на церковь в 2017 году

Ибрагима Исмаила и еще одного боевика приговорили к смертной казни через повешение 12 мая 2019 года

КАИР, 10 декабря. /ТАСС/. Смертный приговор в отношении террориста Ибрагима Исмаила, причастного к атаке на коптскую церковь в декабре 2017 года, приведен во вторник в исполнение в Египте. Об этом сообщил информационный портал Al Watan.

Он и еще один боевик - оба входили в экстремистскую сеть, связанную с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), были приговорены уголовным судом Каира к смертной казни через повешение 12 мая этого года. Всего по делу о нападении на прихожан церкви Мар-Мина в каирском пригороде Хелуан 29 декабря 2017 года проходили 11 человек. Двое обвиняемых получили пожизненные сроки (25 лет в Египте), четверо - по 10 лет тюремного заключения, еще двое были осуждены на один год, одного оправдали. На процессе генпрокуратура инкриминировала им создание, финансирование и участие в экстремистской ячейке.

В ноябре 2018 года Ибрагим Исмаил был также приговорен к казни за участие в нападении на полицейский микроавтобус в Хелуане в мае 2016 года, в результате которого был убит помощник следователя этого города и семь других секретарей полиции. 35-летний боевик считался в Египте одним из наиболее опасных террористов, попавших в руки сил безопасности страны за последний период.

29 декабря 2017 года было совершено нападение на христианскую церковь Мар-Мина в Хелуане. Тогда один из членов подпольной сети попытался прорваться через внешний кордон храма, открыв шквальный огонь. Полицейские вступили в перестрелку с нападавшим, ранили его и задержали, обнаружив при нем автомат Калашникова и пять магазинов со 150 патронами, а также самодельное взрывное устройство. Однако перед этим радикал успел застрелить десять человек, в том числе девять христиан и одного стража порядка. Еще пятеро получили ранения. Позднее ответственность за эту вылазку взяло на себя "Исламское государство".

За последние годы судебные органы Египта вынесли десятки смертных приговоров как в отношении лидеров и сторонников "Братьев-мусульман" (запрещена в РФ), так и разного рода боевиков, в том числе из связанных с ассоциацией мелких воинствующих ячеек, а также ИГ. Некоторые из них уже приведены в исполнение.

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