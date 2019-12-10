Эрдоган считает, что в Европе нет политика-лидера

АНКАРА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что современная Европа лишена лидера-политика. Такую точку зрения он высказал во вторник во время выступления в Анкаре.

"Современная Европа переживает кризис лидерства, и я не вижу среди политических деятелей Европы человека, которого можно назвать образцовым европейским лидером", - приводит его слова Anadolu Ajansı.

По мнению Эрдогана, раньше таким лидером был бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер.

Между тем президент Турции назвал эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани "молодым и динамичным лидером в Персидском заливе", поскольку он "всегда встает на сторону бедных и помогает нуждающимся странам".