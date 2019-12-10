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Санну Марин избрали главой кабмина Финляндии. Она станет самым молодым премьером в мире

После назначения нового правительства руководить страной будет кабмин, состоящий из партий, которые возглавляют женщины. Причем только одна из них - старше 50 лет, все остальные, включая Марин, младше 35
Санна Марин EPA-EFE/KIMMO BRANDT
Описание
Санна Марин
© EPA-EFE/KIMMO BRANDT

ХЕЛЬСИНКИ, 10 декабря. /ТАСС/. Парламент Финляндии во вторник проголосовал за назначение первого заместителя председателя правящей Социал-демократической партии (СДП) Санны Марин новым премьер-министром страны.

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В поддержку ее кандидатуры высказались 99 депутатов из 200, против - 70.

Официально назначение Марин и ее правительства, 76-го по счету, во вторник утвердит президент Финляндии Саули Ниинистё.

Марин станет самым молодым действующим премьер-министром в мире и самым молодым в финской истории, сейчас ей 34 года.

3 декабря лидер СДП Антти Ринне на фоне скандала из-за двухнедельной забастовки сотрудников финской почты подал Ниинистё прошение об отставке правительства, которое было принято. В состав коалиционного кабмина, помимо членов СДП, входили представители "Финляндского центра", Союза "зеленых", Левого союза и Шведской народной партии. Эти же партии продолжат работу в составе нового правительства.

О новом премьере

Санна Марин родилась 16 ноября 1985 года в Хельсинки. Она воспитывалась в семье, состоящей из двух женщин - матери и ее подруги. Будущий премьер не раз рассказывала о том, что росла в бедности и первой из своей семьи получила высшее образование.

В 2017 году Марин получила степень магистра наук об управлении в Университете Тампере. В 2013-2017 годах была членом и председателем городского совета Тампере, в 2015 году была избрана в парламент страны. С февраля 2017 года является первым заместителем председателя СДП. У премьера есть и опыт работы не только в политике - так, в начале 2000-х, как пишет женский журнал "МеНайсет", она работала продавцом на кассе в одной из крупных финских сетей торговых центров "Сокос".

У Марин и ее гражданского мужа Маркуса Ряйккёнена, с которым они знакомы с подросткового возраста, один ребенок - дочь Эмма, которая родилась в январе 2018 года.

Политические взгляды нового финского премьера отличает, в частности, то, что она выступает за снижение числа совместных военных учений финнов с НАТО и США, против присоединения республики к НАТО, против ограничения въезда в страну просителей убежища, а также против строительства новых АЭС.

После назначения нового правительства руководить Финляндией будет кабмин, состоящий из партий, которые возглавляют женщины, причем только одна из них - старше 50 лет, всем остальным, включая Марин, нет еще и 35. Всего в кабинете Марин, как ожидается, будет 12 женщин и семь мужчин.

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