Суд в Херсоне назначил домашний арест задержанному на Украине члену "Единой России"

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста члену "Единой России", жителю Севастополя Игорю Кучерявому. Об этом сообщила во вторник так называемая прокуратура Автономной республики Крым.

"Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым и избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому гражданину Украины, члену "Севастопольского регионального политсовета партии "Единая Россия", - говорится в сообщении на Telegram-канале прокуратуры.

Игорь Кучерявый был задержан сотрудниками Службы безопасности 3 декабря на границе между Крымом и Украиной. Позже он был отпущен на свободу, но уже 6 декабря украинские правоохранители предъявили ему обвинение по факту возможной причастности к организации референдума в Крыму. Как сообщил ТАСС его адвокат Игорь Мокин, обвинение было предъявлено по статье 110 "Посягательство на территориальную целостность Украины" Уголовного кодекса страны.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% жителей, имеющих право голоса, за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание.