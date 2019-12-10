{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Херсоне назначил домашний арест задержанному на Украине члену "Единой России"

Игоря Кучерявого обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины за возможную причастность к организации референдума в Крыму

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста члену "Единой России", жителю Севастополя Игорю Кучерявому. Об этом сообщила во вторник так называемая прокуратура Автономной республики Крым.

"Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым и избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому гражданину Украины, члену "Севастопольского регионального политсовета партии "Единая Россия", - говорится в сообщении на Telegram-канале прокуратуры.

Игорь Кучерявый был задержан сотрудниками Службы безопасности 3 декабря на границе между Крымом и Украиной. Позже он был отпущен на свободу, но уже 6 декабря украинские правоохранители предъявили ему обвинение по факту возможной причастности к организации референдума в Крыму. Как сообщил ТАСС его адвокат Игорь Мокин, обвинение было предъявлено по статье 110 "Посягательство на территориальную целостность Украины" Уголовного кодекса страны.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% жителей, имеющих право голоса, за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание.

Теги
УкраинаРоссия
Реклама на ТАСС
Путин сомневается, что Украина передаст России дела россиян, вернувшихся на родину
По этому вопросу возможны переговоры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС