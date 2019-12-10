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ЕС не намерен делать официальное заявление в связи с 30-летием отношений с Россией

При этом официальный представитель ЕК Питер Стано отметил, что "отношения Россия-ЕС важны для Евросоюза, поскольку Россия - это важный партнер и самый большой сосед"

БРЮССЕЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия не подготовила и не намерена делать официальных заявлений в связи с отмечаемым 18 декабря 30-летием отношений между Россией и ЕС. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии Питер Стано.

"Мы не планируем делать никаких заявлений. Есть много юбилеев, и я не думаю, что по каждому надо делать заявления - у нас есть даты по отношениям со многими партнерами в мире", - заявил он.

Однако, отвечая на последовавшую череду вопросов журналистов, Стано отметил, что "отношения Россия-ЕС важны для Евросоюза, поскольку Россия - это важный партнер и самый большой сосед". "Принципы, которыми мы руководствуемся в отношении с Россией основаны на наших (еэсовских - прим. ТАСС) ценностях и наших интересах и одним из них является полное выполнение минских соглашений по Украине, где Россия играет ведущую роль, - отметил он. - Мы видим, что прошел саммит [в нормандском формате] в Париже, есть результаты".

"В наших отношениях, как и с любой другой страной, были подъемы и спады, но то, что для нас очень важно - это поиск общих подходов и общих решений, чтобы мы могли работать на благо наших народов. Уверен, что жители и ЕС, и России заинтересованы не в конфликтах, а в процветании и строительстве жизни, которая отвечает их устремлениям. Если Россия с этим согласиться - у нас будет очень эффективное и плодотворное партнерство. Уверен, мы должны стремиться работать вместе", - сказал он.

18 декабря 1989 года были установлены официальные отношения между СССР, правопреемником которого стала Россия, и Европейским экономическим сообществом, правопреемником которого является Евросоюз.

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Россия
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