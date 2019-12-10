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Блумберг заявил, что борьба с изменением климата не требует больших инвестиций и чудес

Бизнесмен призвал "работать ради более здорового мира для будущих поколений"

МАДРИД, 10 декабря. /ТАСС/. Миллиардер Майкл Блумберг, объявивший ранее о вступлении в президентскую гонку в США, считает, что для борьбы с изменением климата не требуются ни большие инвестиции, ни чудеса. Соответствующее заявление он сделал во вторник на пресс-конференции в Мадриде, где проходит Климатическая конференция ООН (COP-25).

"Борьба против климатического изменения не требует ни чуда, ни больших инвестиций. Она лишь требует руководства и здравого смысла", - приводит слова Блумберга агентство Servimedia. "Изменение климата - это риск для всех отраслей промышленности, и все руководители должны снизить свои риски", - подчеркнул миллиардер. "Инвестиции в борьбу с изменением климата имеют отдачу", - добавил Блумберг. Он призвал "работать ради более здорового мира для будущих поколений".

В понедельник Блумберг написал в Twitter, что намерен в случае избрания президентом США подписать указ о возвращении Соединенных Штатов в Парижское соглашение по климату.

В июне 2017 года глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. Он выразил мнение, что документ перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а выполнение положений этого договора может обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году. США после выхода из Парижского соглашения останутся единственным государством, которое не будет выполнять условия, прописанные в документе. 4 ноября 2019 года США запустили процесс выхода из соглашения, официально уведомив ООН.

Это соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата, состоявшейся во французской столице. Участники Парижского соглашения условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с показателем доиндустриальной эпохи. Ученые полагают, что более значительный рост может привести к необратимым последствиям для экологии Земли.

Теги
СШАТрамп, ДональдБлумберг, Майкл
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