На Украине открыли дело против Порошенко за госизмену

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против экс-президента страны Петра Порошенко по факту государственной измены при подписании минских соглашений. Об этом во вторник сообщил бывший первый заместитель руководителя администрации президента Украины при Викторе Януковиче юрист Андрей Портнов, по заявлению которого и открыто дело.

"Государственное бюро расследований сегодня начало уголовное производство по факту государственной измены Петра Порошенко при подписании минских соглашений", - написал он в своем Telegram-канале. При этом Портнов опубликовал как копию своего заявления в Госбюро, так и ответ ГБР, свидетельствующий об открытии дела по статье о госизмене.

Юрист уверен, что позиция украинской стороны в момент подписания минских соглашений зависела от Порошенко и была в результате оформлена таким образом, что ограничила дальнейшие возможности для любой украинской власти. "Достигнутые Петром Порошенко 11-12 февраля 2015 года договоренности в значительной мере сужают для любой последующей украинской власти параметры других вариантов установления мира и восстановления территориальной целостности", - считает Портнов.

По его словам, этих фактов достаточно, чтобы "утверждать, что в действиях Петра Порошенко имеются признаки преступления, предусмотренного статьей 111 УК Украины - "Государственная измена".

После состоявшегося накануне саммита "нормандской четверки" в Париже президент Владимир Зеленский назвал самым сложным моментом переговоров вопрос установления контроля над границей в Донбассе. Зеленский выступает против последовательности действий, установленной минскими соглашениями, в соответствии с которыми контроль над границей с РФ в Донбассе должен передаваться Киеву только после выборов в регионе.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений, устанавливающий этот порядок, был подписан в феврале 2015 года членами контактной группы по урегулированию конфликта на Украине после одобрения лидерами "нормандского формата" канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом России Владимиром Путиным, президентом Украины Петром Порошенко, президентом Франции Франсуа Олландом.