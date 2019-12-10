В НАТО заявили, что решения о месте и размере военной базы США в Польше не приняты

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Решение о местоположении и размере будущей военной базы США в Польше пока не принято. Об этом сообщил во вторник на встрече с небольшой группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс.

"Местоположение, размер и функции [базы] еще предстоит определить. Мы хотим гарантировать, что правильно все решим и на краткосрочную, и на долгосрочную перспективу. В данный момент консультации продолжаются <...> Мы ожидаем, что будет [предложено Варшавой] несколько местоположений", - сказал военачальник, отвечая на вопросы о создании так называемой базы Форт-Трамп в Польше.

Президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп в сентябре подписали декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны. Документом предусмотрено увеличение численности американских солдат в республике с 4,5 тыс. до 5,5 тыс. и их размещение в шести военных объектах по стране.

Центр боевого обучения, который будут использовать военнослужащие двух стран, разместится в городе Дравско-Поморске. В Познани будет дивизионное командование, а также группа поддержки пехоты США. Во Вроцлаве - авиабаза для погрузки и разгрузки самолетов ВВС США. В Ласке планируется создать базу для американской эскадрильи беспилотников, а в местности Повидз - штаб-квартиру авиационной боевой бригады, батальон логистической поддержки и объект сил специального назначения, которые также будут использовать объект в Люблинце.

На данный момент в Польше размещен многонациональный батальон НАТО численностью около 1 тыс. военнослужащих, а также на ротационной основе - американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. человек.