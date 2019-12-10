В США представили проект обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента Трампа

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Демократы Палаты представителей Конгресса США во вторник обнародовали проект обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа, в котором он обвиняется в злоупотреблении властью и препятствовании работе законодателей.

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"Сегодня <...> юридический комитет Палаты представителей Конгресса США представляет две статьи обвинения в рамках импичмента <...> Первая статья - злоупотребление властью <...> Вторая статья - создание препятствий работе Конгресса", - заявил глава комитета Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк). Он подчеркнул, что "никто, даже президент, не может быть выше закона".

Теперь в комитете должно пройти голосование по документу. По данным газеты The Washington Post, оно может состояться в этот четверг. В случае одобрения комитетом обвинительное заключение должна будет утвердить Палата представителей полного состава. Это, как ожидается, произойдет на следующей неделе.