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В ЕС заявили, что новая динамика в "нормандском формате" открывает окно возможностей

В Брюсселе призвали Россию использовать влияние для полного выполнения минских соглашений

БРЮССЕЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Договоренности, достигнутые на саммите в "нормандском формате", открывают окно возможностей для полного выполнения минских соглашений и урегулирования кризиса на востоке Украины, что поспособствует значительному улучшению отношений России и ЕС. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении внешнеполитической службы ЕС по итогам встречи в Париже.

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"Новая динамика в "нормандском формате" представляет собой окно возможностей, которое необходимо использовать всем сторонам для движения к полному выполнению минских соглашений. Они остаются ключевым элементом для полного достижения мирного и долгосрочного разрешения кризиса на востоке Украины, что будет способствовать значительному улучшению отношений России и ЕС", - говорится в документе.

В Брюсселе отметили, что договоренности на саммите в Париже и подтверждение обязательств в рамках минских соглашений - это важные шаги, необходимые для улучшения жизней людей в зоне конфликта.

ЕС высоко оценил "конструктивный подход Украины" и призвал Россию "использовать влияние для полного выполнения минских соглашений". Он также заявил о полной поддержке "нормандского формата", деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине и суверенитета этой страны.

Итоги парижского саммита

Впервые после трехлетнего перерыва в Париже в понедельник состоялся саммит "нормандской четверки". Канцлер Германии Ангела Меркель, президенты России, Украины и Франции Владимир Путин, Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон встретились в Елисейском дворце, чтобы обсудить проблемы урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе.

В рамках саммита впервые произошла и личная двусторонняя встреча российского и украинского лидеров, которые до этого общались лишь по телефону. Этот факт отмечен президентом Франции на итоговой пресс-конференции как один из главных позитивных итогов саммита.

В ходе переговоров, длившихся в общей сложности более семи часов, стороны подготовили итоговый документ, в котором заявили о ряде конкретных договоренностей. Одним из ожидаемых итогов стало решение провести обмен пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" уже до Нового года. Участники саммита также призвали обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также договорились поддержать соглашение в рамках контактной группы по урегулированию на востоке Украины по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года.

Главным же итогом, пожалуй, стала договоренность продолжить дискуссию на высшем уровне в "нормандском формате" уже через четыре месяца, а в течение этого времени сделать ряд шагов в направлении политического урегулирования конфликта в Донбассе.

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