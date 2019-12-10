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Эрдоган заявил, что откажется от Нобелевской премии мира, если ее получит

Президент Турции назвал Нобелевский комитет "политически мотивированной и идеологической организацией"

АНКАРА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган откажется от Нобелевской премии мира, если она будет ему присуждена. Об этом он заявил во вторник в ходе выступления в Анкаре.

Журналист спросил у турецкого лидера, как он поступит, если ему будет присуждена подобная награда. На это президент заявил, что "откажется" от нее. По утверждению Эрдогана, "Нобелевский комитет исчерпал себя и является политически мотивированной и идеологической организацией".

Ранее Анкара выступила против вручения Нобелевской премии по литературе австрийскому писателю Петеру Хандке, который заявил, что относится к событиям в Сребренице как к конфликту между двумя братскими народами. Турция вошла в число стран, которые бойкотировали церемонию награждения Хандке.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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