Полиция задержала более десятка человек на манифестации профсоюзов в Париже

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Полиция задержала 11 человек во время протестного марша против пенсионной реформы во французской столице во вторник. Об этом правоохранители сообщили в Twitter.

"По состоянию на 14:45 (16:45 мск) проведено 1753 превентивных проверки, 11 человек задержаны", - указывается в записи префектуры.

Представители крупнейшего профсоюза страны - "Всеобщей конфедерации труда" - несут плакаты и транспаранты, некоторые манифестанты жгут файеры. Среди демонстрантов есть также участники движения "желтых жилетов".

Массовые протесты начались во Франции 5 декабря, ознаменовав начало всеобщей забастовки работников транспорта, которую в тот день поддержали врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители многих других профессий. Французы выражают недовольство планами правительства провести пенсионную реформу, в рамках которой будут упразднены льготы и надбавки для 42 категорий граждан, в том числе железнодорожников, энергетиков, юристов и даже работников Парижской оперы. Также власти намерены продлить для всех категорий граждан периоды пенсионных взносов. Правительство считает необходимым пойти на такие меры, чтобы избежать многомиллиардного дефицита в финансировании пенсионной системы в обозримом будущем.