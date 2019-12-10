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Спикер Нацсобрания Вьетнама пригласила Матвиенко посетить республику в 2020 году

Стороны в ходе переговоров договорились поддерживать регулярный обмен делегациями между Национальным собранием и Советом Федерации

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Председатель Национального собрания (однопалатного парламента) Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган сообщила, что пригласила спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко посетить республику с визитом в следующем году.

"Я пригласила госпожу Матвиенко посетить Вьетнам с официальным визитом в следующем году, когда Вьетнам будет председателем АСЕАН и Межпарламентской ассамблеи стран АСЕАН", - сказала она журналистам во вторник по итогам встречи с Матвиенко.

По словам Нгуен Тхи Ким Нган, стороны договорились поддерживать регулярный обмен делегациями между Национальным собранием и Советом Федерации, а также между провинциями Вьетнама и субъектами РФ.

"Мы с госпожой Матвиенко решили продвигать сотрудничество между Национальным собранием Вьетнама и Советом Федерации в целях углубления всеобъемлющего стратегического партнерства в ходе перекрестных годов между Вьетнамом и Россией, - продолжила она. - Поручили руководителям комитетов по международным делам и председателям групп дружбы рассмотреть и выработать конкретные задачи для реализации в следующем году".

Стороны также договорились тесно координироваться в рамках межпарламентских ассамблей в интересах народов двух стран, добавила председатель Нацсобрания Вьетнама.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияВьетнам
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