Власти Украины через два-три года начнут штрафовать за нарушение закона о языке

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Украины начнут через два или три года штрафовать население на сумму до $500 за нарушение закона о государственном языке. Об этом заявила во вторник на пресс-конференции украинский омбудсмен по защите государственного языка Татьяна Монахова, передает агентство УНИАН.

Она отметила, что с точки зрения закона его нарушением считается умышленное игнорирование украинского языка в публичном пространстве, в том числе при обращении в государственные больницы и поликлиники. Омбудсмен назвала сумму штрафов, которые будут взиматься за нарушение закона о госязыке - 3,4 тыс. - 11,9 тыс. гривен ($145 - $500). При этом Монахова заверила, что закон о госязыке не предусматривает наказания на отказ от использование украинского в бытовом общении.

"На каком языке разговаривать с детьми или родителями, друзьями, писать письма или стихи, сообщения в соцсетях - это личный выбор человека, - сказала Татьяна Монахова. - Однако, когда он выступает как гражданин и обращается к государству: "Защити меня, научи меня, вылечи меня, дай мне работу", - то государство требует использовать государственный язык".

На прошлой неделе эксперты Венецианской комиссии Совета Европы раскритиковали ряд положений закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Комиссия отметила, что языковая проблема не должна стать источником межэтнической напряженности в стране, а власти должны учитывать особое место русского языка и языковые права нацменьшинств. В частности, Венецианская комиссия рекомендовала властям рассмотреть вопрос об отмене предусмотренных законом о языке санкций, а также исключить статью, устанавливающую ответственность за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах.

Монахова заявила, что власти Украины намерены учесть выводы Венецианской комиссии, но в ближайшее время не будут пересматривать закон о госязыке.

Верховная рада 25 апреля текущего года приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а 15 мая, за пять дней до истечения своих полномочий, документ подписал действующий в то время президент Петр Порошенко. Документ предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни.