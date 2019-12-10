США ввели санкции против шести фирм и одного гражданина Словакии

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов США ввело во вторник санкции против шести компаний и одного гражданина Словакии в рамках так называемого Глобального акта Магнитского. Как сообщается в распространенном заявлении ведомства, данный шаг приурочен ко Дню прав человека, 10 декабря.

Рестрикции были введены против словацкого предпринимателя Мариана Кочнера - заказчика убийства репортера братиславского сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой.

Куциак и его невеста были убиты 21 февраля 2018 года в селе Велка-Мача на западе Словакии. Журналист вскрыл коррупцию во властных структурах Словакии и сообщил о связях двух высокопоставленных чиновников аппарата правительства с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета". Это привело к крупному скандалу и отставке с поста премьер-министра лидера партии "Направление - социальная демократия" Роберта Фицо, место которого занял его ближайший соратник Пеллегрини.

Дополнительные санкции

В черный список за нарушения прав человека также попали граждане Ливии, Пакистана, Уганды, Южного Судана, Мьянмы, Демократической Республики Конго. Так, рестрикции были введены против военного командования Мьянмы за преступления против народности рохинджа.

"Соединенные Штаты не будут мириться с пытками, похищениями людей, сексуальным насилием, убийствами или жестокостью в отношении ни в чем не повинных гражданских лиц, - отметил министр финансов США Стивен Мнучин. - Америка является мировым лидером в борьбе с нарушениями прав человека, и мы привлечем виновных и тех, кто оказывает им поддержку, к ответственности, где бы они не находились".

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Акт "О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Он предусматривает применение односторонних санкций в отношении российских должностных лиц, виновных, с точки зрения Вашингтона, в нарушении прав человека на родине. В декабре 2016 года американские законодатели приняли законопроект, предусматривающий возможность распространения действия "акта Магнитского" на другие страны, а не только на Россию.